Francesco Totti è stato denunciato dalla sua ex Ilary Blasi per abbandono di minore, ma l’indagine si avvia all’archiviazione perché la polizia scagiona lo sportivo: “In casa con Isabel c’era la babysitter”. “Il Messaggero” svela nei dettagli cosa è successo in quella sera del 2023 quando gli agenti hanno bussato alla porta dell’appartamento a Vigna Clara in cui risiede Totti con Noemi Bocchi.