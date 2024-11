Durante le udienze per la separazione, il giudice ha stabilito per Ilary Blasi e Francesco Totti l’affido condiviso dei tre figli Cristian, che ora vive e gioca in Sardegna, Chanel e Isabel. Secondo la legge, chi è legalmente responsabile del minore ha l'obbligo di non lasciarlo da solo in assenza di un adulto, quindi Totti avrebbe dovuto essere con la bambina. E anche l'eventuale presenza della sorella maggiore Chanel, che ancora non è maggiorenne, non è sufficiente. Pare inoltre che altri due episodi siano stati segnalati dai legali della showgirl.