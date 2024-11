Per i 18 anni di Cristian Totti, nel 2023, Ilary Blasi aveva organizzato un grande party con amici e parenti, mentre papà Francesco aveva replicato con una festa più modesta in casa insieme a Noemi Bocchi e famiglia. Cristian fa il calciatore come papà Francesco, ed è un trequartista. Dopo aver giocato nelle giovanili della squadra della capitale, è passato tra le fila del Frosinone e poi in un club di Madrid. Ora milita in serie D nell’Olbia. Ilary Blasi e Francesco Totti vanno spesso a vedere le partite di calcio di Cristian Totti. Di recente, Ilary è stata paparazzata allo stadio insieme a Chanel e Melissa Monti