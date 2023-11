Fotogallery - Chiara Ferragni in ospedale... per la sua prima donazione

Cristian Totti, compleanno da favola Ilary Blasi (di ritorno da un viaggio romantico in Turchia con Bastian Muller) ha posato a fianco di Cristian Totti con il suo abito a sirena in seta color caramello durante i festeggiamenti sfarzosi. Chanel Totti accompagnata da Cristian Babalus (i due hanno trascorso una vacanza di coppia a Tenerife) ha abbracciato il fratello, come pure la piccola Isabel Totti che sulle gambe del primogenito ha assistito al video che ritraeva i momenti più importanti dei suoi primi 18 anni con le foto ricordo più belle. Non sono mancate quelle con papà Francesco Totti, che però non ha partecipato al party. Presente con la sua passione travolgente la fidanzata di Cristian, la modella Melissa Monti.

Cristian Totti fidanzato con Melissa Monti: chi è, età, carriera, Instagram Melissa Monti è una giovane attrice e modella nata a Roma nel 2005 (ha festeggiato il suo 18esimo compleanno a maggio con Totti tra karaoke e fuochi d'artificio). Sin da bambina ha mostrato di avere una passione per il mondo dello spettacolo e della moda. Ha partecipato a diversi spot pubblicitari e ha fatto delle apparizioni in film e serie tv, tra cui “La grande bellezza” di Sorrentino, “Mi chiamo Maya” e “Solo per amore”. Dal 2022 è legata sentimentalmente a Cristian Totti, figlio dell’ex capitano della Roma, e ha stretto una profonda amicizia con Chanel Totti. Sul suo profilo Instagram, che conta quasi 60mila follower, pubblica principalmente video e foto relativi alla sua attività professionale, alla sua vita quotidiana, ai suoi selfie e ai suoi servizi fotografici. Ogni tanto condivide anche qualche scatto insieme al figlio del Pupone.

Cristian Totti: che fa il figlio di Totti, in che scuola va, dove gioca? Cristian Totti è nato a Roma il 6 novembre 2005 sotto il segno dello Scorpione. Non si sa di preciso in quale scuola studi, ma da poco ha cambiato città per trasferirsi a Frosinone dove milita nella squadra della Primavera giallazzurra in qualità di attaccante, proprio come il padre Francesco.

Chanel alla festa con Babalus: chi è il fidanzato della figlia di Totti Bellissima ed elegante Chanel Totti era presente alla festa di compleanno di Cristian Totti insieme al fidanzato Cristian Babalus. Lei e Babalus stanno insieme da diversi mesi e hanno ufficializzato al loro storia proprio al compleanno della secondogenita di Ilary Blasi, che ha compiuto 16 anni. Cristian Babalus ha un negozio di abbigliamento sportivo a Roma e una passione per le auto di lusso, ha dedicato alla sua dolce metà un messaggio d'amore sui social: “Tanti auguri cuore mio”. Anche Chanel ha risposto con affetto: “Mi fai bene al cuore”. Prima di stare con Chanel Totti, Cristian Babalus è stato legato alla tiktoker Martina De Vivo, con cui ha avuto una figlia, nata a gennaio 2023. La ragazza ha accusato il suo ex di averla tradita con la figlia di Totti e Blasi, ma lui ha sempre smentito e ha dichiarato di aver iniziato la storia con Chanel Totti solo dopo aver lasciato Martina De Vivo.

Totti: “Vorrei trovare un equilibrio con Ilary” Francesco Totti per il bene dei figli vuole la serenità con Ilary Blasi. “Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti" ha detto Totti di recente in un'intervista al Corriere della Sera. I due si sono separati nel 2022 con un comunicato stampa che ha lasciato di stucco i loro fan. Ora, Totti e Blasi si stanno affrontando in tribunale per la custodia dei figli e per la divisione dei beni. Totti ha espresso i suoi desideri per il futuro, dicendo di aver già realizzato un sogno molto grande, quello del calcio, ma di essere alla ricerca di un altro altrettanto significativo: "Ne vorrei uno altro, lo sto cercando. Adesso vorrei solo godermi la vita con più pace e calma, dopo tutte le difficoltà che ci sono state".