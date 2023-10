Posta scatti con il velo dalla moschea e supersexy a cena a Istanbul. Non si vede Bastian Muller ma c’è da scommettere che dietro l’obiettivo a fare foto alla sensuale showgirl sia proprio l’imprenditore tedesco. Del resto, la conduttrice adora creare un po’ di mistero per aumentare la curiosità dei follower.

Ilary Blasi è volata in Turchia per trascorrere qualche giorno di relax durante il ponte di Ognissanti.

Ilary Blasi, le foto su Instagram Ilary Blasi da Istanbul aggiorna i fan postando le foto della fuga romantica con Bastian Muller. Per la cena nella capitale turca sfodera tutto il suo sex appeal indossando un abito verde asimmetrico che mette in risalto le sue gambe affusolate grazie a un maxispacco e le curve sinuose, merito del dettaglio cut-out. A tavola la ex moglie di Francesco Totti inquadra le gambe nude e la pochette argento griffata, insieme ai sandali abbinati al vestito. Ancora più intrigante il look della serata successiva con top a fiori senza spalline che a fatica contiene il décolleté della presentatrice, lunghi guanti in raso e capelli sciolti su un lato.

Da un anno con l’imprenditore Bastian Muller Da circa un anno Ilary Blasi frequenta l’imprenditore di Monaco di Baviera Bastian Muller. Tra viaggi romantici in giro per il mondo da Parigi alla Thailandia passando per Monte-Carlo e Brasile, a fughe d’amore tra la Capitale e la Germania (erano insieme all'Oktoberfest), pare che Muller stia pensando di traslocare a Roma per annullare la distanza tra i due innamorati.

Bastian Muller e i figli della Blasi Ilary Blasi ha già perfettamente introdotto Bastian Muller nella sua famiglia. Il manager vichingo è stato più volte paparazzato mentre gioca con la piccola Isabel Totti, con la secondogenita Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus (ora in vacanza a Tenerife) hanno organizzato vacanze insieme e serate romane, e pure con Cristian Totti e con i parenti di Ilary le presentazioni sono state fatte.

Ilary Blasi e Bastian, news in vista? Chissà se Ilary Blasi e Bastian Muller andranno a convivere presto. Si vocifera che Muller voglia trasferirsi a Roma ma intanto la coppia per stare sempre più insieme organizza fughe d’amore in giro per il mondo. Da qualche giorno non postavano foto insieme, tanto che qualcuno sospettava una crisi o un allontanamento, ma come è solita fare Ilary rieccola in vacanza bella e sensuale con tanti cuoricini avvolti nel mistero. Per ora Bastian scatta le immagini e non si mostra, ma i follower aspettano il selfie anche da Istanbul.

La separazione tra Totti e Ilary Blasi e l’addebito della causa: chi ha tradito per primo? Ilary Blasi in Turchia, Francesco Totti in Giappone, ma la causa di separazione procede nel Tribunale di Roma. A piccoli passi continua la vicenda giudiziaria tra i due ex: si tratta ora di stabilire l’addebito della causa e capire chi è stato a tradire per primo. Entrambi si sono rifidanzati e paiono vivere una nuova vita serena e felice, ma si sono lasciati alle spalle tanti tasselli ancora da ricomporre per arrivare alla sentenza di divorzio.

Dove vivono Francesco Totti e Ilary Blasi? Ilary Blasi vive nella mega-villa all’Eur con i figli Cristian, Chanel e Isabel Totti. Francesco Totti è andato ad abitare a Roma Nord in un lussuoso appartamento insieme a Noemi Bocchi e ai figli di lei. I tre ragazzi di Totti e Blasi si dividono tra la casa di mamma e quella di papà, anche se pare che Francesco voglia trovare una soluzione abitativa più vicina alla vecchia dimora proprio per consentire un più veloce spostamento dei ragazzi da una parte all’altra.