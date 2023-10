Ilary Blasi all'Oktoberfest brinda con Bastian Muller

Ilary Blasi si è calata perfettamente nel clima della festa sfoggiando un perfetto look bavarese con tanto di treccine. L'abito, dalla gonna ampia, ha una scollatura profonda che enfatizza il seno. La conduttrice si diverte insieme al fidanzato, alla sorella e al cognato. Provano le attrazioni mozzafiato, brindano, ballano e cantano a squarciagola. Ma c'è spazio anche per la tenerezza con Bastian Muller: la coppia posa abbracciata, poi si scambia un bacio passionale che fa battere i cuori dei follower.

L'amore girovago

Da quando fa coppia con Bastian Muller, Ilary Blasi è sempre in viaggio. Lei vive a Roma con i figli Cristian, Chanel e Isabel (avuti dall'ex marito Francesco Totti) e lui risiede a Francoforte. Per stare insieme sono costretti a spostarsi di continuo, approfittando di ogni momento libero per riuscire a incontrarsi. A volte lei va in Germania, altre lui la raggiunge in Italia, ma più spesso si danno appuntamento in giro per il mondo approfittandone per una vacanza. Quella a Monaco di Baviera è solo l'ultima delle tappe del loro amore: sono stati sulle Dolomiti e in Sardegna, in Brasile e a Bangkok.