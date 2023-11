Ilary vola da Bastian Muller

L’ultima volta in Germania negli ultimi mesi è stata all’Oktoberfest, allora Ilary Blasi aveva postato le immagini tra caraffe di birra insieme a Bastian Muller. Poi gli impegni familiari l’avevano tenuta occupata altrove. Prima una breve vacanza a Istanbul con Muller per rilassarsi e godersi le meraviglie della Turchia, poi il rientro a Roma per organizzare la festa per i 18 anni di Cristian Totti. Al party per il suo primogenito Ilary è apparsa spumeggiante, avvolta in un abito di seta lungo fino ai piedi. Per la cena di famiglia c’erano tutti i Blasi, dalle sorelle Melory e Silvia, ai parenti più cari, ma nessuna traccia di Bastian Muller. Del resto, però anche alla contro-festa organizzata da papà Francesco Totti, il giorno dopo quella della Blasi, non sono girate foto di Noemi Bocchi. Magari una strategia studiata dalla ex coppia per non rovinare un momento così speciale per il ragazzo evitando pettegolezzi sui nuovi compagni dei genitori. Fatto sta che tra Ilary Blasi e Bastian Muller tutto procede per il meglio e lo dimostra proprio la fuga tedesca della conduttrice tv.