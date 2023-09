Weekend di coppia

Ilary Blasi e Bastian Muller dopo un'estate d'amore hanno approfittato di un lungo fine settimana per un po’ di sano relax in Toscana. Con loro hanno portato la coppia formata da Chanel Totti e Cristian Babalus e con loro anche la piccola Isabel Totti. Mamma e figlie si sono fotografate in piscina in una cornice incantevole, poi Ilary ha inquadrato anche la sua terzogenita alle prese con dolciumi golosi. Sui social alcuni scatti della vacanza con Ilary Blasi avvinghiata al fidanzato in acqua e poi sensuale in accappatoio.