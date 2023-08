A un anno dalla rottura le questioni da risolvere tra Ilary Blasi e Francesco Totti sono ancora molte. La battaglia più dura i due ex devono ancora affrontarla: quella che riguarda la separazione con addebito. Ilary, infatti, l'ha chiesta nei confronti del marito, accusandolo di tradimento, e l'ex calciatore ha avanzato la stessa pretesa. Sarà compito del giudice districarsi tra screenshot e messaggini piccanti , per decretare chi fu il primo a essere infedele.

La sua storia con Bastian Muller è monitorata costantemente da gossip e follower. E' infatti bastato qualche giorno di assenza social della coppia (dopo una romanticissima vacanza a Rio de Janeiro) per far parlare di crisi. Invece rieccoli più innamorati che mai a Cortina e chi pensava che la loro storia fosse una ripicca verso Francesco Totti (che per primo era uscito allo scoperto con Noemi Bocchi) dovrà ricredersi.

Estate giramondo per Ilary

Ilary e Bastian fanno infatti coppia fissa ormai da novembre e dopo otto mesi il legame è diventato importante. Lui ha fatto il pendolare tra Francoforte e Roma per lei, è stato presentato in famiglia ed è una presenza discreta ma costante nella vita della conduttrice. Il nuovo amore poi sembra averle dato nuova energia. Ilary è diventata una giramondo ed è sempre con la valigia in mano, regalando cartoline virtuali dai quattro angoli del globo. Naturalmente non mancano le critiche e sui social in molti la accusano di trascurare i figli e di dare loro un pessimo esempio con i suoi scatti sexy. Lei, però, va avanti con il sorriso e Bastian al suo fianco.