La conduttrice tv smentisce le voci di crisi con il fidanzato pubblicando sui social le immagini dalla montagna in cui appare innamorata e abbracciata all’imprenditore tedesco con cui fa coppia da qualche mese. Altro che addio, Ilary e Bastian si amano alla follia e lei lo tagga in ogni dove per chiarire tutti gli equivoci.

Agli indizi di crisi la Blasi ha replicato velocemente con foto che parlano da sole. Con Bastian va tutto a gonfie vele e la ex di Francesco Totti ci tiene a farlo sapere a tutti. I due si tengono per mano perfino durante una gita in bicicletta tra le montagne attorno a Cortina, poi posano abbracciati per un selfie e non si staccano nemmeno per lo scatto di gruppo con gli amici.

I misteri intriganti di Ilary Ilary Blasi ha abituato i suoi follower a piccoli misteri social seguiti da bollenti rivelazioni. All’inizio di ogni vacanza preferisce giocare lasciando qualche dubbio sul suo accompagnatore. Poi però quando sul web si fanno largo le ipotesi di crisi con Bastian Muller, lei posta subito qualche scatto d’amore per mettere a tacere tutti. Lo ha fatto a Cortina, lo aveva fatto per il viaggio in Brasile e anche in altri precedenti spostamenti da Roma. La tattica è sempre quella, eppure i fan impazziscono all’idea di saperla single e così parte il tam-tam finché lei non chiarisce ogni dubbio con le immagini della passione per Bastian.

In Sardegna con le amiche A destare sospetti era stato il recente viaggio di Ilary Blasi in Sardegna senza Bastian Muller. Le foto della showgirl a Porto Cervo spensierata con le amiche avevano intrigato i fan, ma l’assenza del fidanzato aveva fatto parlare parecchio. Per qualche giorno Ilary si è divertita con Michelle Hunziker e altre vip per poi volare sulla terraferma e partire per le vette con il compagno.