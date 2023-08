Bikini strepitoso per Ilary Blasi che stesa sulla barca in mezzo alle acque limpide della Sardegna fa sognare i follower. Allunga le gambe nude davanti all’obiettivo tra i flutti e si immortala i piedi. I feticisti impazziscono e le foto della Blasi con le unghie laccate e le onde sullo sfondo fanno il giro del web.

Il viaggio in Sardegna

Ilary Blasi è partita l’altro giorno alla volta della Costa Smeralda. Si è immortalata all’aeroporto con il trolley e il berretto calato in testa con aria sbarazzina. Appena atterrata si è cambiata per una serata smeralda tra luci, musica e divertimento e ha raggiunto alcune amiche. Con un outfit da sogno ha posato vicino a Michelle Hunziker e poi si è distesa sul divanetto del locale disco per uno scatto intrigante. E dal giorno dopo via alle gite in barca, alle pose sensuali e ai pranzetti succulenti. La ex di Francesco Totti pare aver lasciato alle spalle le carte della separazione e la questione dei Rolex per concentrarsi solo sul relax. Anche se poi invia qualche messaggio ironico come quel “Ecciao” scritto sulla Storia del mare che lascia pensare a una risposta alle indiscrezioni delle ultime ore.