Prima ha tenuto sulle spine i follower facendo la misteriosa e non mostrando il compagno al suo fianco, poi ha svelato abbracci e tenerezze e infine ha sfoggiato le sue curve al sole indossando bikini ad alto tasso erotico. Stuzzica i fan mettendo in bella vista un tattoo e c’è chi legge un botta e risposta con l’ex marito Francesco Totti.

Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller in Brasile è davvero scatenata.

Sulle assolate spiagge brasiliane Ilary Blasi non si accontenta di un bikini qualunque. Per sedurre Bastian Muller e i follower che la seguono senza fiato sfodera un micro due pezzi a striscioline che lascia poco all’immaginazione e solo per un lembo di stoffa non viene bloccato dalla censura social. Gioca maliziosa a farsi fotografare in tutto il suo splendore e sorride sorniona mostrando un tatuaggio.

Ilary stuzzica il suo ex? Ilary Blasi in posa davanti a Bastian Muller stesa sul lettino solleva il braccio dietro la testa lasciando intravedere un vecchio tattoo che aveva fatto quando stava con il suo ex Francesco Totti. Si intravedono una F e una I, le iniziali dei loro nomi, e anche l’ex calciatore se ne era fatto incidere uno speculare (la moda dei tatuaggi di coppia). Qualche fan legge in questo siparietto un botta e risposta con lo sportivo che proprio nei giorni scorsi aveva postato una foto della Coppa del Mondo del 2006 mentre mima il segno del ciuccio. Un gesto di esultanza che era legato proprio a Ilary. Un caso o l’ennesima sfida?