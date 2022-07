Ilary Blasi: "Il mio matrimonio con Francesco è finito" | Totti: "Separazione dolorosa ma inevitabile"

"Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato", ha fatto sapere la conduttrice televisiva tramite il suo agente. Già a febbraio alcune voci li volevano divisi , ma loro avevano prontamente smentito e chiesto rispetto per i figli.

"Rispetto per la riservatezza della famiglia" -

"Il percorso della separazione - ha chiarito Ilary Blasi - rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia".

Totti: "Separazione è dolore inevitabile" -

A breve giro anche l'ex capitano della Roma ha parlato della fine del matrimonio. "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile - ha spiegato Totti -. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido - ha concluso Totti - nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli".

Le tappe di una storia lunga 20 anni -

Dalla maglietta con la scritta "Sei unica" che Totti dedicò a Ilary dopo aver segnato un gol allo Stadio Olimpico, al matrimonio in diretta televisiva il 19 giugno 2005, fino al coronamento del loro amore con la nascita dei tre bambini. Sono solo alcune delle tappe di una lunga relazione che agli occhi dei fan sembrava perfetta. Dopo 17 anni dalle nozze, però, qualcosa si è definitivamente rotto, tanto da portarli alla separazione.

Chi: "Ilary ha preso una sbandata per un ragazzo più giovane" -

A spiegare cosa sarebbe successo tra i due ci ha pensato il settimanale Chi. Il giornale di Alfonso Signorini ha rivelato che mesi fa Totti avrebbe scoperto sul cellulare della Blasimessaggi compromettenti con un ragazzo, che avrebbe frequentato a Milano durante le trasferte per condurre l'"Isola dei Famosi". Da parte sua, invece, l'ex calciatore avrebbe da tempo una relazione con un'altra donna, Noemi Bocchi. Secondo Chi, che mercoledì 13 luglio pubblicherà le fotografie, Totti sarebbe stato a casa della nuova fidanzata appena due giorni fa, dopo aver lasciato la sua auto in un parcheggio poco distante e facendosi accompagnare da un amico.