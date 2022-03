Francesco Totti e Ilary Blasi insieme al compleanno di Isabel

Tanti amici, un allestimento allegro e colorato tra palloncini e luci a led, un laboratorio di braccialetti, una violinista vestita da fatina e una torta strepitosa hanno animato il party. L'ex calciatore e la showgirl hanno posato insieme per le foto ricordo, decisi a far trascorrere alla loro piccola un momento magico.

Tra Ilary e Francesco si è parlato di crisi e addirittura di separazione, ma loro hanno smentito tutte le voci. Al compleanno della loro terzogenita sono insieme e non si tirano indietro quando c'è da mettersi in posa, con la conduttrice bellissima e sportiva in tuta azzurra e suo marito in jeans e golf neri. C'è anche Christian, il più grande dei figli della coppia, all'evento organizato per la sua sorellina. Da bravo fratellone la coccola e la abbraccia: si vede che sono molto legati.

Isabel si è lasciata trasportare dal divertimento, con la sua solita carica di simpatia irresistibile. La torta era gigantesca e lei ci ha girato intorno per spegnere tutte e sei le candeline. Da sua madre ha ereditato il carisma da showgirl e si è lasciata trascinare dall'intrattenitore, da brava padrona del palco. Totti e la Blasi erano lì per lei, con il sorriso sulle labbra, orgogliosi della loro piccolina.

