Ilary Blasi e Francesco Totti a pranzo insieme, la quiete dopo la tempesta

Dopo la secca smentita dell'ex capitano della Roma, la loro vita di coppia prosegue serena e rilassata. Il settimanale Chi li ha paparazzati in un ristorante della Capitale, durante un tranquillo pranzo per due.

Ilary sorride ai paparazzi, serena e disinvolta vestita di nero e arancione. Francesco, poco amante dei flash, fa un'espressione da duro ma si lascia immortalare insieme alla moglie. I due pranzano insieme nel locale romano tra chiacchiere e risate e poi salgono insieme in auto per dirigersi verso casa.

Totti e la Blasi stanno insieme da 20 anni,17 dei quali di matrimonio, e hanno tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Ai rumor su una presunta crisi, la conduttrice (che tra poche settimane tornerà al timone de "L'Isola dei Famosi" su Canale 5) ha risposto con una linguaccia social e con il video di una tranquilla cena in famiglia. L'ex calciatore era stato più diretto nella smentita: "Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news". Poi è arrivata la storia di lei, i piedi nel lettone mentre guarda il marito ospite a "C'è posta per te" e ora, a mettere la parola fine al gossip, il pranzo di coppia al ristorante.

