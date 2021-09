Ilary Blasi e Francesco Totti tornano bambini al parco divertimenti

Leggi Anche La pazza estate di Ilary Blasi e Francesco Totti

Quello che è certo, è che saranno giorni indimenticabili. Per Isabel che ha potuto godere della magia del parco divertimenti e delle principesse dei cartoni animati, per Ilary che si è fatta tante risate e per Francesco, terrorizzato dalle attrazioni più adrenaliniche. Sua moglie lo sprona a provarle e lui taglia corto: "Ma perché mi vuoi far sentire male?". Alla fine cede alle insistenze ma se ne pente subito: "Mamma mia!" grida in preda al panico mentre la moglie se la ride e la bambina non si scompone.

Le facce di Totti in preda alla paura, riprese nelle storie social, sono imperdibili. Come lo sono anche le risate della Blasi e gli sfottò al marito, con la complicità dei follower. La coppia si concede anche momenti di relax provando giochi più soft, dagli autoscontri alle barchette sul fiume. La piccola di casa si diverte, ma loro di più. Del resto, come scrive Ilary citando Walt Disney: "La fantasia non ha età e i sogni sono per sempre".

