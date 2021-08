Ilary Blasi in barca tra bikini hot e baci mozzafiato con Francesco Totti

Innamorati come il primo giorno, forse di più. Ilary Blasi e Francesco Totti stanno insieme da una vita (16 anni di matrimonio, senza contare il fidanzamento) e tra loro la passione brucia come non mai sotto il sole di Ponza. A bordo dello yacht prendono il largo, con la conduttrice sexy e luccicante nel suo bikini ridottissimo, poi in acqua marito e moglie si lasciano andare a baci che tolgono il respiro.

Ilary ha un fisico strepitoso e non esita a metterlo in mostra nelle Stories. A bordo dello yacht posa come una diva, con il mare azzurro a fare da sfondo. Distesa sul ponte si dedica alla tintarella e sfoggia un lato B perfetto, messo in risalto dal bikini in lurex blu.

Totti è sempre al suo fianco, complice e innamorato. Su Instagram postano la stessa foto, i loro volti in primissimo piano, e l'ex calciatore scrive semplicemente: "Io e te", poche parole che dicono molto. Se con le parole non si sbottonano, con le effusioni non hanno freni. Stesi insieme in alto mare si godono uno accanto all'altra il caldo sole d'agosto, poi si tuffano in acqua dove si lasciano andare a un bacio mozzafiato...

