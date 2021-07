Altro che Mortorio! Guarda le due bombe Hunziker e Blasi insieme in barca

In Sardegna i vip fanno combriccola. E così dall’hotel allo yacht organizzano gite in barca lungo la Costa Smeralda. Ilary Blasi e Michelle Hunziker si sono ritrovate insieme al largo dell’Isola di Mortorio per un tuffo insieme a Nicola Savino. Capitan Francesco Totti è stato incaricato di dare un voto alla performance delle due bionde, che l’ex calciatore definisce ironicamente “le vecchie”.

Il siparietto è a dir poco esilarante, grazie al commento in sottofondo di Francesco Totti. Michelle e Ilary si preparano a tuffarsi dall’imbarcazione. La Blasi è titubante e viene aiutata da Nicola Savino e Michelle a darsi la spinta. Totti dalla sua barca incita Savino a lasciare il posto a… “le vecchie”. Il vento soffia forte e le due showgirl prendono coraggio e si lanciano in acqua. Il marito della Blasi dà i voti ed è inclemente: 4. Savino spiritoso urla un 10, ma Francesco fa le smorfie e se la ride.



Anche in città Michelle e Ilary si sono ritrovate diverse volte a cenare insieme tra le risate, questa volta hanno trascorso una giornata tra le onde e poi una volta rientrati in hotel, altra serata a Poltu Quatu tra bionde. Il clima è bollente per le mise delle showgirl e spassosissimo grazie alle interferenze comiche di Totti. Ma sotto sotto ci sarà un progetto di lavoro insieme per le due sex-bomb della tv?

