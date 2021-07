Michelle Hunziker ancora in due pezzi: dopo lo yacht sbarca in terra sarda

"Mi sono innamorata di questo paese molto tempo fa e ho deciso di andarlo a visitare allo sfinimento…" aveva scritto Michelle Hunziker in un post di qualche giorno fa, postando immagini in costume a bordo di uno yacht. Il suo viaggio alla riscoperta dell'Italia inizia dalla Sardegna, complice un impegno di lavoro. Il top del bikini enfatizza il suo seno florido mentre parla con i follower tramite le Stories, una vera esplosione di energia e sex appeal.

Lo shooting è funestato dal meteo incerto, ma Michelle non perde il sorriso e l'entusiasmo. Poco importano le nubi, lei è come un raggio di sole che illumina tutto ciò che le sta intorno con il suo sorriso. E' super sexy con addosso il bikini bianco e i capelli spettinati, sensuale e raffinata in completo nero con un'apertura strategica sul top che regala scorci bollenti.

La Hunziker coinvolge i fan con i suoi racconti, i suoi sorrisi, la sua allegria contagiosa. Invita tutti a partecipare a un evento di fitness che sta organizzando. Promette cibo buono e sano, tanto divertimento e allenamenti mirati per un "iron ciapet"... proprio come il suo.