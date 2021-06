Michelle Hunziker in crociera con le amiche, il suo capitano non è Tomaso

“Arruffata, piena di sale e felice come una bimba!!! Il paese più bello del mondo è l’Italia punto e basta! Oggi Alicudi” scrive Michelle Hunziker postando gli scatti della sua mini-crociera in Sicilia con le amiche. La conduttrice tv ha lasciato a casa il marito Tomaso Trussardi e le figlie e si è concessa un po’ di relax regalando una sorta di diario di bordo in cui tiene costantemente aggiornati i fan dei suoi spostamenti.

“Posa naturale. Ti vedo rilassata” commenta Trussardi vedendola come una sirenetta sulla barca in bikini. Lei in navigazione attorno alle Eolie dice di sognare. La vacanza è tutta al femminile, con le sue amiche Michelle se la spassa e per una volta il suo capitano non è Tomaso. Il capitano Alessandro la porta a vedere la bellezza della natura, Marco cucina divinamente e prepara la pasta allo scorfano e se l’equipaggio è tutto al maschile, la Hunziker si diverte a spiare lo chef mentre è ai fornelli.

Si addormenta con la luna che illumina il mare e si risveglia con il sole che entra nella camera. Inizia la giornata con un cocktail in mano, ma – state tranquilli – si tratta di un beverone che serve a drenare e combattere la ritenzione idrica. Poi ci si stende al sole in bikini per un po’ di tintarella e dopo si visitano Lipari e Alicudi. Insomma, la mini-crociera è davvero una pausa rigenerante per il clan Hunziker.

