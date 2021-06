Dalla Hunziker a Milano Marittima alla Ferragni a Portofino, ecco il mare da vip

E’ arrivata davvero la stagione calda e per le vip in bikini le immagini si fanno bollenti. Michelle Hunziker nel weekend è andata a Milano Marittima con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste. Chiara Ferragni è spiaggiata a Portofino con Fedez. Raffaella Fico è in vacanza con la figlia Pia Balotelli e pubblica scorci di pelle al sole. Alessia Marcuzzi è a Capri col marito e gli amici.

In tante non hanno resistito alla tentazione di godersi finalmente un po’ di sole e mare. Alessia Marcuzzi ha approfittato del fine settimana per rilassarsi in barca a Capri con un bel gruppo di amici. Chiara Ferragni ha preferito rifugiarsi nel suo buen ritiro a Portofino per cenette romantiche e momenti di coppia con Fedez. La Hunziker è andata in Romagna e tra giochi di sabbia con il cagnolino Odino e le bambine, si è ritagliata momenti di piacere e intimità con Tomaso. La Fico è al mare con Pia, la Nargi ha scattato foto con la sorella e le amiche, la Romanoff si è concessa il primo tuffo della stagione. Sfoglia la gallery e sbircia dove sono finite le vip…

Una bella vacanzina a Capri con un simpatico gruppo di amici per Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice tv regala siparietti bollenti in bikini con mise mozzafiato. Con lo smartphone indugia sugli scorci di pelle nuda e fa sognare i fan. In barca è uno spasso e i suoi video sono imperdibili.

