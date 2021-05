Alessia Marcuzzi pulisce la spiaggia di Fiumicino: raccolti quasi mille cotton fioc Tgcom24 1 di 30 Instagram 2 di 30 Instagram 3 di 30 Instagram 4 di 30 Instagram 5 di 30 Instagram 6 di 30 Instagram 7 di 30 Instagram 8 di 30 Instagram 9 di 30 Instagram 10 di 30 Instagram 11 di 30 Instagram 12 di 30 Instagram 13 di 30 Instagram 14 di 30 Instagram 15 di 30 Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 Instagram 18 di 30 Instagram 19 di 30 Instagram 20 di 30 Instagram 21 di 30 Instagram 22 di 30 Instagram 23 di 30 Instagram 24 di 30 Instagram 25 di 30 Instagram 26 di 30 Instagram 27 di 30 Instagram 28 di 30 Instagram 29 di 30 Instagram 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Giornata di pulizia con Worldrise Onlus per il progetto #cleanthebeauty di Luce” scrive Alessia Marcuzzi postando i video che la ritraggono in ginocchio sulla sabbia a raccogliere sporcizia, microplastiche e pattume di ogni genere. “Oggi sono venute anche due piccole volontarie, Mia e Rebecca che sono rimaste sconvolte, come noi, dalla quantità di plastica e rifiuti trovati su un piccolo pezzo di spiaggia. Questo nostro progetto cominciato il 3 Maggio in Sardegna non si ferma perché continueremo in varie spiagge italiane… il futuro del mare dipende da noi”.