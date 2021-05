Ferragni, Marcuzzi, Canalis, Facchinetti, Taylor Mega, tutte le vip al mare

Alessia Marcuzzi a Palmarola con Mia, Elisabetta Gregoraci e Forte dei Marmi con Nathan Falco Briatore come pure Chiara Ferragni con tutta la family, Veronica Ferraro a Portofino, Taylor Mega a Rapallo, Lady Facchinetti a Saint Tropez con i bambini. Voglia di libertà per le vip che sono andate al mare per un fine settimana di assoluto relax, sole e spiaggia. E anche la ex velina sarda Elisabetta Canalis dalla California posta in bikini…

“I primi raggi di sole. La prima giornata in spiaggia con il mio cucciolo! L’estate che arriva” scrive la Gregoraci a corredo di alcuni scatti in due pezzi. Dopo le voci sulla liaison con il pilota Stefano Coletti, smentite dalla showgirl, la Gregoraci si concede una vacanza al Forte insieme al suo Nathan Falco e con loro c’è anche l’ex marito Flavio Briatore.



Voglia di correre a piedi nudi sulla sabbia per Alessia Marcuzzi. La conduttrice tv è “scioccata” dal primo tuffo in acqua dopo un lungo periodo di restrizioni, sorride felice come una bambina e si diverte a rincorrere un cane sulla spiaggia.

Chiara Ferragni torna in Toscana per il secondo fine settimana consecutivo. Con tutta la famiglia e alcuni amici sosta in un hotel di lusso a Forte dei Marmi e si divide tra passeggiate sul bagnasciuga con la piccola Vittoria e giochi scatenati con Leone. Con loro anche Fedez che poi interrompe la vacanza per andare a Roma per impegni di lavoro, mentre l’influencer e i bimbi rientrano a Milano.

E poi ci sono le foto al mare di Taylor Mega, Veronica Ferraro, e Oltreoceano Elisabetta Canalis. Sfoglia la gallery e guarda le vip in costume…

