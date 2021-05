Curve da sballo! Francesca Sofia Novello in bikini al mare e poi in pista al Mugello Instagram 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 Instagram 9 di 17 Instagram 10 di 17 Instagram 11 di 17 Instagram 12 di 17 Instagram 13 di 17 Instagram 14 di 17 Instagram 15 di 17 Instagram 16 di 17 Francesca Sofia Novello Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono curve pericolosissime quelle che Francesca Sofia Novello mette a nudo sui social. Sugli scogli in bikini è una vera bellezza, mentre si sdraia a prendere il sole o gioca tra le onde e svela un lato B da perdere la testa. Poi in pista al Mugello salta in sella con Valentino Rossi, abbracciata stretta al suo compagno non ha nulla da temere.