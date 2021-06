Ilary Blasi e Michelle Hunziker scatenate, una cena per sole bionde

Un gruppetto di bionde scatenate per una cena ad alto tasso di... ironia. In un ristorante romano si sono ritrovate a cena e più frizzanti che mai Ilary Blasi e Michelle Hunziker , insieme a due amiche e al regista televisivo Roberto Cenci . Solo una serata in allegria, o qualcosa bolle in pentola per le due amatissime conduttrici?

Davanti all'obiettivo, Ilary alza i pollici e fa la linguaccia mentre Michelle sfoggia uno dei suoi irresistibili sorrisi. "Che gruppetto! Scopri l'unico non biondo del tavolo!" scrive la Hunziker postando la foto su Instagram, prendendo di mira il "povero" Cenci. E conoscendo il carattere peperino della svizzera, e la verve "romanaccia" della Blasi, chissà quante battute e risate si saranno fatti tutti seduti a tavola, tra un bicchiere di vino e un piatto di spaghetti.

Michelle si trova a Roma per le selezioni dei concorrenti che parteciperanno ad "All Together Now", il programma di cui tornerà alla guida dopo l'estate. Ma anche se dietro la trasferta romana nella Capitale si nascondono motivi di lavoro, l'occasione è ghiotta per una serata in allegria. E non poteva scegliere compagnia migliore di quella di Ilary... le risate sono assicurate.

