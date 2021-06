Ilary Blasi madrina bellissima al battesimo della figlia di Melory

Abito dorato leggero e pizzoso, sandali bassi infradito e capelli sciolti per Ilary Blasi in versione madrina. La moglie di Francesco Totti ha presenziato alla cerimonia di battesimo della nipotina Jolie, figlia della sorella Melory in un caldo pomeriggio romano. “Il padrino Adriano, fratello di Tiziano Panicci, e madrina mia sorella Ilary. Avendo due sorelle ho dovuto scegliere una delle due e Silvia farà la madrina del secondo figlio” ha spiegato Melory Blasi.

“All’anagrafe è solo Jolie, in chiesa l’abbiamo voluta battezzare come Jolie Maria Santa” ha continuato nel suo racconto la sorella di Ilary che ha postato nelle Stories di Instagram i momenti clou del battesimo con una incantevole Ilary a fare da madrina sull’altare. Assente giustificato Francesco Totti che è all’estero per motivi di lavoro.

La bambina ha dormito tutto il tempo della cerimonia e non ha pianto nemmeno quando il prete le ha versato l’acqua in testa. La celebrazione è avvenuta nella chiesa del quartiere romano in cui vivono Melory e Tiziano alla presenza di una quarantina di parenti. Poi tutti in campagna per una festa in famiglia in una location immersa nel verde. Come bomboniera Ilary ha scelto un vasetto personalizzato di confettura e delle calamite con la foto di Jolie e la data di nascita.

