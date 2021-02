Francesco Totti e Ilary Blasi approfittano del primo tiepido sole per una gita fuori porta in famiglia. Con i figli e le suocere al seguito hanno raggiunto il lago di Bracciano: il luogo dove si sono sposati sedici anni fa. Del resto l'occasione è speciale e merita la dovuta dose di attenzione. La showgirl sta per trasferirsi a Milano, dove resterà per i prossimi mesi durante la messa in onda dell'"Isola dei famosi".

Francesco Totti e Ilary Blasi in gita con la famiglia sul lago di Bracciano Chi 1 di 5 Chi 2 di 5 Chi 3 di 5 Chi 4 di 5 Chi 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Ilary Blasi presenta la sua capretta, new entry in casa Totti

Tenuta sportiva per tutti, per godersi in pieno relax il pranzo all'aperto in riva al lago. Francesco, in felpa gialla, si lascia andare alle coccole con la piccola Isabel, contentissima di farsi spupazzare dal suo adorato papà. Anche Ilary è sorridente e rilassata: si gode appieno questi attimi in famiglia che la caricano a dovere prima della prossima sfida che la aspetta.

Leggi Anche Francesco Totti e Ilary Blasi a San Valentino tra denti neri e vaffa…

Per la Blasi sta per iniziare una nuova avventura al timone dell'"Isola dei famosi", dopo oltre un anno di stop dalla tv. Per qualche mese vivrà a Milano e per lei, così legata alla sua bellissima famiglia, non sarà certo facile. Per fortuna sa che i suoi tre figli sono in buonissime mani, con Totti in versione superpapà.

Ilary Blasi dorme nuda: ecco il suo risveglio bollente Tgcom24 1 di 24 Instagram 2 di 24 Instagram 3 di 24 Instagram 4 di 24 Instagram 5 di 24 Instagram 6 di 24 Instagram 7 di 24 Instagram 8 di 24 Instagram 9 di 24 Instagram 10 di 24 Instagram 11 di 24 Instagram 12 di 24 Instagram 13 di 24 Instagram 14 di 24 Instagram 15 di 24 Instagram 16 di 24 Instagram 17 di 24 Instagram 18 di 24 Instagram 19 di 24 20 di 24 Instagram 21 di 24 Instagram 22 di 24 Instagram 23 di 24 Instagram 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: