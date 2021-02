Francesco Totti e Ilary Blasi a San Valentino tra denti neri e vaffa… Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 3 di 26 Instagram 4 di 26 Instagram 5 di 26 Instagram 6 di 26 Instagram 7 di 26 Instagram 8 di 26 Instagram 9 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Blasi ce la mette tutta per scegliere un regalo che lascerà a bocca aperta Totti, ma non nel senso classico del termine. "Breve storia triste di San Valentino", scrive nelle Stories postando il videoracconto della consegna del dono. Tra le risate e con la complicità di un'amica, sceglie un bouquet di fiori finti e cioccolatini come regalo per il marito. Francesco apre la busta perplesso, e poi resta di sasso. Con la faccia allibita guarda la moglie e gli scappa pure un vaffa... Finite le risate per la gag, c'è anche la vera sorpresa come gran finale: un fascio di rose rosse con la scritta "Ti amo".

La sera li aspetta una cenetta a due, e anche lì le risate non mancano. Stavolta è Francesco a riprendere la moglie che gusta un piatto di spaghetti al nero di seppia. Lei guarda con occhi dolci la fotocamera, e dedica ai follower un sorriso raggiante mostrando i denti completamente neri. Non c'è San Valentino che tenga, insomma: in casa Totti anche il romanticismo ha il sapore delle risate.

