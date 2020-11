Ilary Blasi combina un disastro, la cucina invasa dal fumo

Con le uscite limitate a causa della pandemia, sfornare pizze e focacce è diventato uno dei passatempi preferiti degli italiani chiusi in casa. Anche Ilary Blasi è caduta in tentazione ma la strada per la perfezione è ancora lunga, visto l'esito disastroso che ha avuto il suo esperimento con il forno. Sui social ha documentato i risultati della sua sessione ai fornelli: casa invasa dal fumo e cibo carbonizzato.

L'autoironia di certo non manca a Ilary, e quando c'è da prendere in giro se stessa non si tira indietro. In cucina ha combinato un vero disastro e lei lo condivide sui social, mostrando il forno in pessime condizioni e la stanza piena di fumo. Anche la focaccia mezza carbonizzata viene inquadrata, con un enfatico filtro di foglie morte che cadono a sottolineare l'epic fail.

Chissà se con la cena andata in fumo, Ilary e Francesco Totti si saranno fatti invitare da Melory Blasi per non restare digiuni. La sorella minore della showgirl è in attesa del suo primo figlio dal compagno Tiziano Panicci. Sui social ha annunciato il sesso del nascituro in maniera molto scenografica. Suo marito ha fatto esplodere un palloncino nero, che a sua volta ne racchiudeva tantissimi rosa: in arrivo una femminuccia.

