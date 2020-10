Ilary Blasi filma il parto della gatta, ma c’è un colpo di scena

Donna Paola, la gatta senza pelo di Ilary Blasi e Francesco Totti , ha dato alla luce sei cuccioli. La gravidanza era stata annunciata con una esilarante gag social, nel tipico stile della coppia. La nascita dei micetti non è stata da meno: ripresa e pubblicata su Instagram, ha regalato una serie di colpi di scena da lasciare a bocca aperta.

Donna Paola è un canadian sphynx, una razza felina nota anche come "gatto nudo" per la totale assenza di pelo. Lo stupore della Blasi deve essere stato tanto quando ha visto che tutti i cuccioli appena nati erano a pelo lungo. "Colpo di scena..." ha scritto nelle storie prima di far vedere il primo nato tutto bianco. "Donna Paola rispetta la legge... sono sei" scrive poi mostrando la gatta con tutta la cucciolata.

Ma non è tutto. "Flash back" è la scritta che annuncia il secondo episodio. Il video ci porta al 13 agosto 2020: si vede la gatta che mangia dalla sua scodella, mentre un micione bianco e nero (come alcuni dei nuovi nati) la osserva attentamente. "E' stato lui!" commenta Ilary nei filmati. Immancabile poi, arriva Totti per l'epilogo: "Hai visto, te ne ha fatti 6. Ti ha ascoltato, tu ne volevi 5..." dice la Blasi al marito mentre lui rivolge il solito sguardo imperscrutabile alla videocamera.

