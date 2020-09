In casa Totti c’è una "Donna" incinta: la reazione di Francesco è tutta da ridere

"Lo sai che in questa casa c'è una donna incinta?" La domanda di Ilary Blasi spiazza Francesco Totti . Seduto a tavola con la famiglia, l'ex calciatore resta letteralmente senza parole e non sa dove guardare. Sua moglie aspetta il quarto figlio? Mentre l'ansia aumenta Ilary svela l'arcano: sarà la gatta di casa e star dei social, Donna Paola , a mettere al mondo dei cuccioli.

La Blasi si diverte tantissimo a stuzzicare Totti e lui abbocca all'amo. L'espressione sul suo volto vale più di mille parole, mentre resta in silenzio cercando di capire cosa stia succedendo. "Hai capito chi è? Non ti vengono dei dubbi?" incalza Ilary. Ma Francesco è talmente basito che non coglie neanche l'assist di Isabel, la piccola di casa, che a un certo punto esclama: "Paola!"

Le facce allibite di Totti sono imperdibili, mentre cerca di capire cosa stia succedendo. Sua moglie non lo perde di vista con lo smartphone e condivide tutto sui social, enfatizzando il momento con il montaggio e la musica. Poi mostra ai follower anche l'ecografia della micia, per togliere la curiosità ai fan ed eliminare qualsiasi possibilità di fraintendimento.