Paura in casa Totti, c’è un topo! La Blasi filma la cattura…

C'è scompiglio in casa Totti. La gatta Paola ha catturato un topolino e vuole mostrarlo alla famiglia, orgogliosa della sua caccia grossa. Finché resta fuori a "giocare" con la malcapitata preda, Ilary Blasi e i figli la osservano divertiti e la riprendono per un filmato social, ma quando la micia prova a entrare in casa si scatena il panico. "Chiudete, chiudete! Corri!" si sente gridare nel video. E anche Francesco Totti , raggiunto via chat, va in agitazione.

Paola si trastulla con la sua preda e Ilary e i figli la osservano, sereni e al sicuro dietro le vetrate. Quando la gatta prova a entrare in casa tutti iniziano a gridare e imprecare, cercando di chiudere la porta di casa in tempo ma senza riuscirci. "Ma perché l'avete fatto entrare" chiede qualcuno, mentre la Blasi agitatissima cerca di correre ai ripari.

Francesco viene messo al corrente della situazione, e non la prende bene. "Faglielo trovare ca**o... ma Paola non lo sente?" chiede alla moglie che, superato lo spavento, invia vocali in cui canta spensierata.

La storia comunque ha avuto un lieto fine: "Il topolino è vivo! Paola ci ha solo giocato un po'" scrive Ilary su Instagram per tranquillizzare i fan sulle sorti dell'ospite indesiderato. Solo un grande spavento per la famiglia Totti, ma è niente in confronto a quello che deve aver avuto il topo...

