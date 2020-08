Francesco Totti e Ilary Blasi, Ferragosto formato famiglia

Prima qualche giorno di relax in barca con amici in Costa Azzurra, poi mare in famiglia per Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex calciatore e la conduttrice tv sono in forma smagliante e in costume da bagno mostrano fisici scolpiti, tonici e perfetti. Dopo 15 anni di matrimonio sono sempre innamorati e romantici come il primo giorno e ai follower regalano siparietti d’amore e ironici. C’è chi giura che sono gli eredi di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.