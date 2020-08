La Blasi bacia Totti, lui: “Mi sembri un piranha”

Sono sposati da 15 anni e hanno tre figli, e bruciano sempre di più di passione. In mare Ilary Blasi e Francesco Totti si scambiano un focoso bacio, pubblicato dalla showgirl con il solito ironico commento del marito. L’ex calciatore infatti ha scritto: “Mi sembravi un piranha” con tanto di faccine divertite e cuoricini. In gita a bordo di uno yacht in Costa Azzurra la coppia ha navigato tra dediche d’amore e baci.

Dopo Capri e Sabaudia, Totti e la Blasi sono approdati a Cannes dove si godono un po’ di relax. Ilary si è tuffata in mare e si è aggirata sensuale a bordo della barca, prima di scendere per un pranzo romantico con il marito. L’ex calciatore ne ha approfittato per qualche foto e video e una canzone speciale per la moglie in sottofondo, “Un giorno così” di Max Pezzali. “Mi fa sentire che basta un giorno così a cancellare centoventi giorni str…i, e basta un giorno così a cacciarmi via tutti gli sbattimenti” ha scritto Francesco postando uno scatto con la Blasi.

La conduttrice sempre più bella ha regalato dettagli della vacanza tra scorci di pelle nuda velata dai costumi e parei e momenti di romanticismo con il marito. Poi il bacio tra le onde, accompagnato dalla scritta “Ilary&Francesco” con un cuoricino. Ma è stato il tocco ironico di Totti a scatenare i fan, quando ha commentato: “Sembravi un piranha”. Non è la prima volta che l’ex calciatore della Roma replica sui social facendo sorridere i follower. Qualche settimana fa, quando la conduttrice ha pubblicato la foto di una spesa sexy, lui a sorpresa ha scritto: “La Nutella, ricordati”, tra le risate social.

