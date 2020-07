Ilary Blasi, siparietto sexy mentre sfreccia sul monopattino

Una corsa sfrenata sul monopattino elettrico si trasforma in un spiarietto sexy quando la protagonista è Ilary Blasi. Nel video postato su Instagram la showgirl sfreccia sul suo "due ruote" mettendo in mostra le curve da sballo. La gonna è completamente trasparente e quando l'obiettivo la riprende di schiena, il lato B risulta perfettamente in vista. Bella e seducente, anche stavolta la moglie di Francesco Totti ha saputo come tenere incollati allo schermo i suoi fan.