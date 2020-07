Ilary Blasi al supermercato in costume da bagno e shorts Instagram 1 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Instagram 14 di 14 Tik Tok 14 di 14 Tik Tok 14 di 14 Tik Tok 14 di 14 Tik Tok 14 di 14 Tik Tok 14 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sabaudia è la meta preferita di Ilary e Totti dove trascorrere qualche giorno di sano relax in famiglia. Nonostante abbiano una villa bellissima con piscina esterna ed interna, campo di calcio, di calcetto e di squash, la coppia vive il più possibile una vita "normale". Non è raro incontrarli in spiaggia oppure nei negozi mentre fanno acquisti per tutta la famiglia.

Al mare con Ilary e Francesco ci sono anche i figli Christian, Chanel e Isabel e il gatto Donna Paola, che la conduttrice immortala durante le sue sessioni di "stretching". La loro secondogenita, attivissima su Tik Tok, documenta scrupolosamente la vacanza: dal viaggio in auto tutti insieme ai pranzi all'aperto. Intanto la Blasi si occupa del giardino e della spesa. Sulle storie di Instagram mostra fiori e piante, poi si lascia fotografare tra gli scaffali del supermercato. Ma a lasciare tutti a bocca aperta è quello scatto tra gli scaffali, con le curve in primo piano. Ilary, in forma strepitosa, è uscita per fare compere ed è tornata con il carrello pieno... di complimenti.

