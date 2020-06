Che fare se l'infradito si rompe nel bel mezzo di una passeggiata a Montecarlo? Per Ilary Blasi la risposta è semplice: camminare a piedi nudi. La showgirl affronta il piccolo imprevisto con l'ironia che sempre la contraddistingue e condivide su Instagram il momento. Come una novella Cenerentola che ha perso la scarpetta, continua imperterrita il suo shopping con un piede scalzo.

Ilary Blasi perde la scarpetta, a piedi nudi in giro a Montecarlo Instagram 1 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Ilary Blasi si fa i boccoli e pubblica le chat private con Francesco Totti

Era uscita per una passeggiata con un look che voleva essere comodo e chic. E infatti, anche davanti al piccolo incidente, non perde l'eleganza. Ilary non si scompone di un millimetro, e trasforma il momento di imabarazzo nell'ennesimo siparietto social divertente. Continua a camminare come se fosse in passerella, tenendo elegantemente la ciabattina rotta in mano e sfoggiando la pedicure perfettamente curata. Poi si mette in posa da star per uno scatto, evidenziando il piede con tanto di cerchio e freccia.

LEGGI ANCHE >Totti-Blasi e Balzaretti-Abbagnato, domenica tra amici

La sera però la musica cambia cambia. Per la cena in un ristorante esclusivo, la Blasi sceglie una mise che più sensuale non si può: una gonna corta che le evidenzia le gambe toniche, e lascia sciolti i lunghissimi capelli biondi. Ai piedi niente infradito, ma un paio di scarpe arancioni luccicanti e appariscenti. La fatina ha fatto bene il suo lavoro, e la nostra Cenerentola può stare tranquilla... tanto più che il principe azzurro l'ha trovato già!

Ilary Blasi fa yoga, che acrobazie senza il Pupone Instagram 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci Ilary Blasi si dedica anima e corpo alla palestra. Dopo gli esercizi di coppia mostrati sui social insieme a Francesco Totti, ora la conduttrice tv regala scatti sbalorditivi senza il Pupone. Intenta a fare yoga, la moglie dell’ex capitano giallorosso si lascia immortalare con il fisico stretto in tutine aderenti che lasciano i fan senza fiato.

Potrebbe interessarti anche: