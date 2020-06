Ilary Blasi si fa i boccoli e pubblica le chat private con Francesco Totti

Deve accompagnare il figlio Cristian a scuola e perciò si fa bella. Sceglie un look insolito Ilary Blasi arricciandosi i capelli, ma non è soddisfatta dell’esperimento. Così chiede un parere a Francesco Totti via whatsapp. Lui dopo venti minuti di silenzio replica: “Ma che foto ti sei fatta? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene". E la sit-com social dei Totti continua…

Ilary nelle ultime Stories mostra come si è fatta i boccoli biondissimi in casa. Secondo la showgirl l’esperimento da parrucchiera improvvisata è “mezzo fallimentare”. Poi in auto con il figlio regala un altro siparietto e pronta per accompagnarlo a scuola dice: “Quanto sei felice che stiamo andando a scuola Cristian? Dai che te la leggo negli occhi la felicità. Mi sono fatta pure i ricci per te. Ti piacciono questi ricci? Metti la cintura. Mettila bene. Cri, l’ultima cosa è importante, ti sono piaciuti i miei boccoli o no?”. Il primogenito della conduttrice prima non risponde e poi fa un gesto chiedendo di essere lasciato in pace.

Allora Ilary si rivolge a Francesco. La conduttrice pubblica le chat private di famiglia. Prima lei chiede all'ex capitano della Roma se ha visto le sue ultime stories su Instagram: “Che ne pensi dei miei boccoli?”. Dopo circa 20 minuti di silenzio, Ilary torna alla carica: "Toc toc… Sii sincero e onesto". Totti l’accontenta e scrive: "Ma che foto ti sei fatta? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene", con le emoticon di scimmiette che si coprono gli occhi, linguaccia, risata e guantone da boxe.

