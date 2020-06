Dopo aver fatto la Cenerentola senza scarpetta per le vie di Montecarlo, Ilary Blasi regala un altro siparietto per i suoi follower. La moglie di Francesco Totti, in vacanza per qualche giorno con una compagnia di amici, si mostra in bikini con le gambe accavallate mentre sorseggia una bevanda. Due pezzi azzurro-verde, occhiali da sole e aria intrigante, Ilary conquista i fan con il suo fisico mozzafiato.

Ilary Blasi e Totti tra bikini e party con gli amici a Montecarlo 1 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 13 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche Totti non è da meno e si lascia immortalare steso sul lettino in costume. E poi via alle cene di gruppo e ai selfie per una bella domenica con gli amici. Ilary e Francesco amano passare il tempo libero in compagnia e dopo le cene romane, si sono allontanati dalla Capitale per assaporare aria di mare nel principato di Monaco.

Leggi anche>Ilary Blasi perde la scarpetta, a piedi nudi in giro a Montecarlo

La Blasi ne ha approfittato anche per una passeggiata in centro, salvo poi ritrovarsi a camminare a piedi nudi per colpa di una ciabatta infradito che si è rotta. Di sera, tacchi vertiginosi e mise sexy per la moglie dell’ex capitano in trasferta. Sfoglia la gallery e guarda il fine settimana a Montecarlo dei Totti…



Ilary Blasi perde la scarpetta, a piedi nudi in giro a Montecarlo Instagram 1 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 15 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: