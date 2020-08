"Facciamo festa?" il post di Ilary Blasi in discoteca scatena l'ira social Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Ilary Blasi Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Certo Ilary poteva scegliere un momento migliore per condividere la foto. Immortalata dal fotografo Roberto Emme, la moglie di Francesco Totti posa in t-shirt rossa e gonna lunga bianca, la brezza che le scompiglia i capelli. Sullo sfondo, le luci di una discoteca all'aperto. Più che la foto in sé, a non andare giù al popolo del web è la didascalia che l'ha accompagnato. Quel commento spensierato è parso inappropriato: "Non mi sembra il periodo storico adatto per fare sta gran festa", "Direi che non è il momento", "Non si può", "Magari con la mascherina..." le hanno scritto in tanti.

La Blasi non replica e passa oltre, decisa a godersi al meglio la sua estate a tutto divertimento. Con le amiche se la spassa nelle sue "notti brave", e si gusta appieno i momenti di relax e spensieratezza. Subito dopo lo scatto, si è tuffata tutta vestita in piscina per un bagno sotto le stelle a prova di critiche.