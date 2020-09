Ilary Blasi, la storia del topo in casa continua: Totti a caccia con la scopa

Ilary Blasi, la storia del topo in casa continua: Totti a caccia Tgcom24 1 di 22 Tgcom24 2 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 22 di 22 10 di 22 11 di 22 12 di 22 13 di 22 14 di 22 15 di 22 16 di 22 17 di 22 18 di 22 19 di 22 20 di 22 21 di 22 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

E’ sfuggito alla cattura dopo un inseguimento serrato per la casa. Tutto è iniziato quando la gatta Paola ha catturato il topolino e lo ha usato per giocare, mollandolo e riprendendolo più volte senza ferirlo. Poi è intervenuto Francesco che con la scopa sperava di cacciare lo sgradito ospite. Ilary filmava tra risa e commenti ironici: “Francesco vai, da solo, contro il topo”. E poi, “Vai Christian, tu che sei coraggioso, dai…” incitava la Blasi rivolgendosi al figlio. “Ste ca… di tende” si è arrabbiato Totti.

Leggi anche>Paura in casa Totti, c’è un topo! La Blasi filma la cattura…

Donna Paola non ne voleva sapere e ha continuato il suo gioco finché il malcapitato si è infilato nel serramento della portafinestra ed è sparito. “Non l’abbiamo trovato” ha concluso Ilary. La caccia grossa dell’ex calciatore è fallita, ma il siparietto piace ai follower. Come aveva anticipato la Blasi il video è finito in Rete “a grande richiesta… e con la partecipazione straordinaria di Totti”.

Paura in casa Totti, c’è un topo! La Blasi filma la cattura… Instagram 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: