Totti e Blasi, ultimi scatti delle vacanze in famiglia

Ilary è bellissima in due pezzi nero mentre si dedica alla tinatarella. Totti, in costume verde come la figlia Chanel, si lancia in tuffi spericolati e poi si rilassa in acqua disteso sul gonfiabile. Sono una famiglia super affiatata, sempre uniti e pronti a prendere la vita con ironia. Un quarto figlio potrebbe essere la ciliegina sulla torta, ma la Blasi resta con i piedi per terra: "La voglia potrebbe anche venire a me o a Francesco, ma poi la razionalità prevale..." racconta a Chi.

Lei e suo marito hanno festeggiato a giugno i 15 anni di matrimonio e il loro rapporto sembra consolidarsi ancora di più con il passare del tempo. Il loro segreto? "Siamo cresciuti insieme... ma neanche troppo", dice scherzosamente la showgirl, alludendo al loro spirito di eterni ragazzini e alla loro voglia costante di sorridere alla vita.

