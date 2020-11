Dopo il Covid, Totti e Ilary Blasi si rilassano tra risciò e barca a remi

Archiviata la brutta avventura con il Covid, Francesco Totti e Ilary Blasi trascorrono il fine settimana in famiglia tra pedalate in risciò al parco e una bella gita sulla barca a remi in un laghetto artificiale per il divertimento di Isabel. Totti sta bene e lo dimostra pedalando per tutti: “Oh Ilary, pedalo solo io” dice ironico alla moglie che ride divertita.