Trussardi "bracca" Michelle Hunziker, l’ha buttata in piscina vestita?

Domenica pomeriggio di amore e relax per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi , che non dimenticano i follower con i loro siparietti social. Affiatati e complici si coccolano e si fanno in dispetti come due veri piccioncini. Dall'abbraccio caloroso allo scherzetto cattivello il passo e breve, e l'imprenditore "minaccia" di buttare la moglie in piscina tutta vestita. L'avrà fatto davvero?

Michelle posta alcuni scatti romantici con Tomaso, abbracciati su un prato all'ombra di alberi rigogliosi: occhiali da sole, t-shirt bianca e gonna lunga a fantasia per lei, camicia e bermuda sui toni del blu per lui. Si abbracciano felici e giocano con le figlie e alcuni cani. Ma dietro il sorriso dolce di Trussardi si nasconde il piano diabolico e sua moglie rischia di finire a mollo in piscina.

"Qui il Truss sta pensando di buttarmi in acqua vestita!" scrive la Hunziker postando la foto di quello che solo apparentemente sembra un abbraccio appassionato. E poi continua, con lei già sbilanciata a bordo vasca: "Secondo voi... sono finita nell'acqua alla fine? Oppure mio marito sapeva che poi la serata sarebbe finita molto male?" chiede ai follower. In qualunque modo sia andata, di sicuro per Michelle e Tomaso l'allegria non manca mai...

Un outfit leggero svolazzante, fresco e primaverile per Michelle Hunziker che viene paparazzata mentre esce di casa per andare a registrare le puntate di Striscia La Notizia. La conduttrice indossa un abito a sfondo bianco con i fiorellini, lungo fino alle caviglie e sfarfallante, un golfino corto bianco le copre le spalle e ai piedi calza un paio di stivaletti perfettamente abbinata la maxi bag che ha al braccio. Mascherina verde brillante, capelli raccolti in una coda bassa e cellulare tra le mani. Michelle sempre sorridente e gentile alza il braccio per salutare i fotografi che l'aspettano prima di salire sul bolide che l'attende e dileguarsi per le vie milanesi…

