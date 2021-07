Ilary Blasi in bikini è uno schianto, ma Francesco Totti non c’è

Ilary Blasi sbarca in Sardegna ed è subito “Wow”. Posta un video in bikini nero e il suo fisico mozzafiato conquista i fan. In vacanza a Poltu Quatu, tra Baia Sardinia e Porto Cervo, la showgirl è davvero irresistibile: in due pezzi filma il suo corpo abbronzato e perfetto indugiando sulle gambe sinuose e sul ventre piatto. Stesa al sole è proprio una sirenetta, ma accanto a lei non c’è capitan Totti. L’ex calciatore, dopo la pausa a Mosca, è tornato al lavoro…

La Blasi regala ai follower un siparietto davvero sexy con le sue curve in bella vista e decisamente perfette: avvolta in un bikini che risalta il suo décolleté e mette in rilievo l’addome piatto, la showgirl stesa al sole è uno schianto. Indugia sulle sue forme, mostra le bouganville in fiore, il mare limpido e gli yacht ormeggiati nel porticciolo. Il panorama è splendido ma i fan sono conquistati dal fisico di Ilary.



Accanto a lei non si vede Francesco Totti, forse impegnato per lavoro. Prima di sbarcare in Costa Smeralda, la Blasi si era regalata una vacanza in Russia con tutta la famiglia e alcuni amici. Ilary e Francesco hanno visitato Mosca e hanno aggiornato i fan dei loro spostamenti all’estero. Ora le vacanze proseguono in Italia e lo show continua…

