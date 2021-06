Ilary Blasi e Francesco Totti a Mosca, vacanze russe con tutta la famiglia

Prima hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio sui tetti di Roma, poi sono volati con tutta la famiglia in Russia. Vacanza a Mosca per Francesco Totti e Ilary Blasi che insieme a Chanel, Cristian e Isabel si sono immortalati nella piazza Rossa. La conduttrice tv ha postato video dalla metropolitana e dal ristorante e ha pubblicato una foto con il figlio scrivendo “My boy”.

I fan apprezzano i video e le foto social e ricambiano con tanti like. Tra i commenti, anche quello di Massimiliano Rosolino, che fa coppia fissa con la ballerina russa Natalia Titova, e ha scritto ironicamente: “Saluta mia suocera”.

Ilary e Francesco si divertono a fare i turisti: lui con la più piccola sulle spalle, lei alle prese con foto e video per ricordare questa vacanza felice. Tra loro il divertimento e la complicità sono evidenti. “Per me la fortuna è stata quella di trovarci. So che insieme abbiamo voglia di costruire, di andare avanti insieme e di divertirci” aveva detto lei di recente in un’intervista.

Leggi Anche Ilary Blasi madrina bellissima al battesimo della figlia di Melory

Ilary Blasi e Francesco Totti, cena per festeggiare l'anniversario di nozze: "Sedici anni di noi" Instagram 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: