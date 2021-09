La pazza estate di Ilary Blasi e Francesco Totti

Tgcom24 1 di 21 Chi 2 di 21 Chi 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Chi 13 di 21 Chi 14 di 21 Chi 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Chi 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non si sono fatti mancare nulla in questa pazza estate. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno rallegrato i social con le loro avventure: dai bikini mozzafiato alle peripezie in stand up paddle passando per gite di famiglia sullo yacht e feste col parruccone. Ilary ha salutato l’estate a Sabaudia postando un due pezzi bianco da togliere il fiato, l’ex calciatore ha stupito con un’acconciatura rasta.