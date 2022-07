Francesco Totti e Ilary Blasi, una storia d'amore lunga 20 anni

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Qualcuno li ha soprannominati i "Sandra e Raimondo dei giorni nostri" per la loro allegria e gli sketch comici condivisi sui social. Era girata anche la voce della lavorazione di una serie tv pensata per raccontare proprio il loro magico rapporto. Una magia che però è terminata.

IL COLPO DI FULMINE

- Nella sua autobiografia "Un capitano", Totti ha raccontato il suo amore per Ilary Blasi. Tutto è nato con un vero colpo di fulmine. Il giocatore l'aveva notata per la prima volta in tv a "Passaparola" quiz show condotto da Gerry Scotti in cui lei vestiva i panni di "Letterina". E' amore a prima vista e Francesco non ha dubbi: vuole sposarla. Al loro primo incontro c'è anche la sorella di Ilary, Melory Blasi. Poi Totti riesce ad avere il suo numero di Ilary e inizia il corteggiamento tra chiamate e messaggi.

LA PRIMA DICHIARAZIONE PUBBLICA

- L'amore diventa di dominio pubblico il 10 marzo 2002. Nel derby della Capitale, dopo un gol, Totti si solleva la maglia della Roma e mostra quella con la scritta "6 Unica". Una dedica che colpisce la ragazza, presente sugli spalti dell'Olimpico.

LA PROPOSTA

- La proposta di matrimonio avviene sulla spiaggia di Santa Severa all’ombra del Castello. Lui aveva riservato un ristorante. Una volta arrivati è tutto buio, ma non appena Ilary apre la portiera dell'auto parte la canzone di Celentano con cui si erano conosciuti: "L’emozione non ha voce". Dentro il ristorante petali rosa per terra portano dall'entrata fino al tavolo. A metà cena Francesco le fa la proposta. Ilary era già incinta di Christian.

IL MATRIMONIO

- Le nozze vengono celebrate il 19 giugno 2005 nella Chiesa dell'Aracoeli di Roma. All'epoca lui aveva 29 anni e lei 24. Il loro matrimonio viene ripreso in diretta e i ricavati dei diritti televisivi vengono devoluti interamente in beneficenza.

LA ROMA E L'ESULTANZA PER ILARY

- La storia di Totti alla Roma è leggenda. Una leggenda terminata il 28 maggio 2017 con l'addio al calcio giocato del Capitano. La showgirl non ha fatto mancare la sua vicinanza al marito durante il lungo periodo prima e dopo quella data clou per la carriera dell’attaccante, il tutto raccontato nella serie "Speravo de morì prima" e nel documentario "Mi chiamo Francesco Totti", ispirati all’autobiografia del campione. Durante le partite con la Roma, il Pupone, per festeggiare un gol segnato, metteva il pollice in bocca. Un omaggio a Ilary, come lui stesso aveva spiegato: ''Non è per i miei bambini ma a Ilary: lo fa ogni volta che è concentrata. E' un omaggio speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli''.

I FIGLI

- La coppia ha 3 figli. Cristian è nato il 6 novembre 2005, 5 mesi dopo il matrimonio, Chanel è nata il 13 maggio 2007 e Isabel è arrivata il 10 marzo 2016. In un'intervista, Ilary ha spiegato: "Ho fatto tre figli con lo stesso uomo, non è da tutte". Totti invece ha dichiarato di volere 5 bambini. Ma la quarta gravidanza non è mai arrivata.