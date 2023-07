Il giudice del tribunale civile di Roma aveva stabilito a giugno che i quattro Rolex al centro del contendere sarebbero rimasti "nella disponibilità di entrambi". Francesco Totti aveva reclamato la restituzione degli orologi dal valore complessivo di 80mila euro che considera suoi mentre Ilary Blasi, nonostante i cronografi siano modelli da uomo, ha sempre sostenuto che fossero un dono dell'ex marito. La decisione salomonica del giudice non l'ha accontentata e quindi ha dato mandato agli avvocati di presentare ricorso.



La guerra dei Rolex

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è stata indolore. C'era un impero economico da spartire, tra proprietà immobiliari e società. E poi c'era il nodo dell'affidamento dei figli Cristian (ormai maggiorenne), Chanel e Isabel, fortunatamente gestito in modo consensuale. A tutto questo si è aggiunta la questione dei Rolex, che ha tenuto banco sulle pagine di gossip. L'ex calciatore sostiene che la sua ex moglie li abbia trafugati dalle cassette di sicurezza e, per vendetta, aveva nascosto le borsette di lei. Dei suoi accessori la conduttrice è riuscita a tornare in possesso, ma sui cronografi non è disposta a mollare. Dopo lo sfottò social davanti alla vetrina della gioielleria, sono arrivate anche le risate in diretta tv all'"Isola dei famosi", ma mentre lei scherza gli avvocati sono al lavoro.