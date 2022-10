Ilary Blasi, frecciata social a Francesco Totti sui Rolex

all' ironia . La Blasi infatti ha postato una storia su Instagram in cui si riprende mentre davanti a un negozio Rolex fa l'occhiolino e un gesto della mano come a indicare "un affare in corso". Il tutto corredato da due emoticon che ridono e dai tag a Francesco Totti e "Striscia la notizia".

Quello di Ilary Blasi è un chiaro riferimento alle accuse che le ha rivolto Francesco Totti. Nell'ormai celeberrima intervista al Corriere della Sera, in cui ha vuotato il sacco sulle cause che hanno portato alla fine il matrimonio con la conduttrice, l'ex capitano della Roma ha parlato anche della collezione di orologi che sarebbe stata requisita dalla sua ex moglie all'indomani della decisione di lasciarsi. Non è la prima volta che la Blasi posta storie davanti alle vetrine della nota marca, ma questa volta si è spinta oltre, taggando direttamente l'ex calciatore.

La separazione "sanguinosa"

Ormai sembra non esserci più la benché minima possibilità che tra Francesco Totti e Ilary Blasi l'epilogo si consumi in maniera pacifica. I rispettivi avvocati sono pronti a darsi battaglia in tribunale: il patrimonio da spartire (di cui gli orologi preziosi costituiscono solo una piccolissima parte) è ingente e sembra che nessuno dei due voglia mollare l'osso. C'è la villa di Roma, la casa a Sabaudia, diversi appartamenti e quote aziendali da spartire e decidere come non sarà facile. Pareva che Ilary avesse preteso dall'ex marito 20mila euro al mese più altri 17 per i figli Cristian, Chanel e Isabel, ma tramite i suoi legali ha fatto sapere di non aver mai chiesto soldi. La guerra tra i due è ancora aperta, la nuova battaglia sembra essere a colpi di ironia.